Dopo lo sgombero dell’ex hotel Jonio, occupato il Petra: 100 gli sfollati nell’albergo abbandonato (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Circa cento persone hanno occupato ieri sera l'ex hotel Petra. Si tratta degli sfollati mandati via prima dall'ex hotel Cinecittà, e poi dall'ex hotel Jonio. Fanpage.it - Dopo lo sgombero dell’ex hotel Jonio, occupato il Petra: 100 gli sfollati nell’albergo abbandonato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Circa cento persone hannoieri sera l'ex. Si tratta deglimandati via prima dall'exCinecittà, e poi dall'ex

Occupato albergo abbandonato alla Romanina. Il blitz dopo lo sgombero dell'ex hotel a Torre Maura - Un albergo abbandonato e occupato, l'ennesimo. Una struttura che si trova alla Romanina, in via Sante Vandi. Nella serata di ieri, 15 ottobre, una novantina di persone sono entrate all'interno. Diverse le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine, verso le 21, che indicavano la presenza di... (Romatoday.it)

Torre Maura : sgombero all'ex hotel occupato dai latinos in via Silicella - Dalle prime ore di questa mattinata sono in atto le operazioni di sgombero all'ex hotel Jonio di via Silicella, a Torre Maura. Qui erano approdati - per la maggior parte - i latinos che vivevano abusivamente all'ex hotel Cinecittà di via Eudo Giulioli sgomberato il 24 settembre. Un paio di... (Romatoday.it)

Blitz dei vigili nello stabile occupato da famiglie dell’ex Hotel Cinecittà : per ora niente sgombero - Questa mattina gli agenti della Polizia Locale insieme alla Polizia di Stato hanno proceduto a censire gli occupanti dell'Ex Hotel Jonio, trasferitisi nello stabile dopo lo sgombero dell'ex Hotel Cinecittà, in seguito al quale molte famiglie erano rimaste per strada.Continua a leggere . (Fanpage.it)