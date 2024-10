Difesa europea, accordo Leonardo-Rheinmetall (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra l’ad di Leonardo, Roberto Cingolani, e l’ad di Rheinmetall, Armin Papperger (insieme nella foto), è stata sufficiente "una chiacchierata di meno di mezzora" – come racconta il manager tedesco – per "avere l’idea di fare qualcosa di eccezionale", condividere il progetto di "combinare le rispettive tecnologie". Con la firma di ieri a Roma tra i due manager è nata la nuova società paritetica ‘Lrmv - Leonardo Rheinmetall Military Vehicles’: al 50% di Leonardo e con il restante 50% diviso tra un 10% di Rheinmetall Italia e un 40% della casa madre di Dusseldorf. L’alleanza sarà perfettamente paritaria anche nella governance, con un numero pari di voti in cda e una alternanza nei due ruoli di vertice a ogni mandato. La sede operativa è a La Spezia, il lavoro sarà ripartito al 50%, il 60% delle attività sarà svolto in Italia. Quotidiano.net - Difesa europea, accordo Leonardo-Rheinmetall Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tra l’ad di, Roberto Cingolani, e l’ad di, Armin Papperger (insieme nella foto), è stata sufficiente "una chiacchierata di meno di mezzora" – come racconta il manager tedesco – per "avere l’idea di fare qualcosa di eccezionale", condividere il progetto di "combinare le rispettive tecnologie". Con la firma di ieri a Roma tra i due manager è nata la nuova società paritetica ‘Lrmv -Military Vehicles’: al 50% die con il restante 50% diviso tra un 10% diItalia e un 40% della casa madre di Dusseldorf. L’alleanza sarà perfettamente paritaria anche nella governance, con un numero pari di voti in cda e una alternanza nei due ruoli di vertice a ogni mandato. La sede operativa è a La Spezia, il lavoro sarà ripartito al 50%, il 60% delle attività sarà svolto in Italia.

Leonardo e Rheinmetall - grossi affari con i cingoli sull’asse Roma-Berlino - Era tutto previsto nel memorandum d’intesa firmato a luglio dai due colossi dell’industria bellica, a cominciare dai mostruosi guadagni, ma da ieri l’asse Roma-Berlino per produrre i carri armati di […] The post Leonardo e Rheinmetall, grossi affari con i cingoli sull’asse Roma-Berlino first appeared on il manifesto. (Ilmanifesto.it)

Difesa : Crosetto ha incontrato i vertici Rheinmetall e Leonardo - Italia e Germania oggi sono più vicine e mi piace pensare che questo sia solo l’inizio di una strategia progettuale comune”. La joint venture, con sede in Italia, gestirà la produzione di nuovi carri armati pesanti e veicoli blindati di fanteria per l’Esercito italiano. Il Ministro Crosetto ha espresso grande soddisfazione e pieno sostegno per l’iniziativa, dichiarando: “L’accordo fra ... (Ildenaro.it)

L’Italia avrà il suo polo terrestre - la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall è realtà - La nuova azienda, la quale potrà beneficiare dell’esperienza dell’industria tedesca nel campo terrestre e di quella italiana nei settori della sensoristica e dei sistemi avanzati, ancorché creata per soddisfare le esigenze dell’Ei, ha dunque tutte le carte in regola per diventare un player europeo di primo livello. (Formiche.net)