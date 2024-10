Di Battista a La7: “Meloni politicamente è una cameriera di Bruxelles, di Washington e di Tel Aviv”. Scontro con Cattaneo e Totaro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Giorgia Meloni ha acquisito credibilità in Europa e nei consessi internazionali? Certo, perché si sta comportando, politicamente parlando, da cameriera di Bruxelles, di Washington e di Tel Aviv“. Così, a Dimartedì (La7), Alessandro Di Battista commenta l’apologia che l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia Achille Totaro, in uno Scontro con Dario Nardella, fa della presidente del Consiglio (“Giorgia Meloni a livello europeo e mondiale ha una credibilità molto elevata”). L’ex deputato del M5s definisce ‘distrazione di massa’ la protesta di Meloni e dei suoi in merito ai conti correnti spiati della presidente del Consiglio, della sorella Arianna, di vari ministri e personaggi pubblici: “Parla di ‘dossieraggio’ e sfrutta la vicenda perché non ha voglia o non può parlare di questioni enormi, come la gente bruciata viva dalle bombe dei terroristi israeliani a Gaza. Ilfattoquotidiano.it - Di Battista a La7: “Meloni politicamente è una cameriera di Bruxelles, di Washington e di Tel Aviv”. Scontro con Cattaneo e Totaro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Giorgiaha acquisito credibilità in Europa e nei consessi internazionali? Certo, perché si sta comportando,parlando, dadi, die di Tel“. Così, a Dimartedì (La7), Alessandro Dicommenta l’apologia che l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia Achille, in unocon Dario Nardella, fa della presidente del Consiglio (“Giorgiaa livello europeo e mondiale ha una credibilità molto elevata”). L’ex deputato del M5s definisce ‘distrazione di massa’ la protesta die dei suoi in merito ai conti correnti spiati della presidente del Consiglio, della sorella Arianna, di vari ministri e personaggi pubblici: “Parla di ‘dossieraggio’ e sfrutta la vicenda perché non ha voglia o non può parlare di questioni enormi, come la gente bruciata viva dalle bombe dei terroristi israeliani a Gaza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In manette Kemi Seba, l'attivista anti-occidentale condannato per razzismo - Ancora ignoti i motivi del fermo. A luglio gli era stata revocata la cittadinanza francese, fu lui a ispirare i grillini Di Maio e Di Battista sul Franco Cfa ... (ilgiornale.it)

Il futuro dell'AI passa per data center e mini reattori nucleari. E questo riguarda anche l'Italia - Anche Google, dopo Amazon e Microsoft, sigla un accordo per mettere in funzione nuovi reattori per alimentare l'intelligenza artificiale. Ma le BigTech ... (huffingtonpost.it)

Pierluigi Battista e la nuova “caccia all’ebreo” in un Occidente che dorme: “Stiamo facendo finta di niente” - “L'Occidente non sta affatto bene. Se, come in questi mesi, assistiamo alla nuova caccia all'ebreo e si fa finta di niente vuol dire che siamo messi molto ... (thesocialpost.it)