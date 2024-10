Corruzione Sogei, il dg Iorio ai pm: “Ho ricevuto 100mila euro in nero” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il direttore generale di Sogei, Paolino Iorio, arrestato martedì a Roma per Corruzione in un’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura della Repubblica della Capitale, ha dichiarato ai pm nel corso di un interrogatorio investigativo di aver intascato “circa 100 mila euro in nero” da Massimo Rossi, l’imprenditore suo coindagato. I due sono stati entrambi arrestati in flagranza mentre Iorio intascava una presunta tangente di 15 mila euro da Massimo Rossi. L’imprenditore invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. I pubblici ministeri romani del pool che si occupa di pubblica amministrazione hanno chiesto al gip la convalida degli arresti con l’emissione di una misura cautelare. L’udienza dovrà essere celebrata entro le prossime 48 ore. Lapresse.it - Corruzione Sogei, il dg Iorio ai pm: “Ho ricevuto 100mila euro in nero” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il direttore generale di, Paolino, arrestato martedì a Roma perin un’inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura della Repubblica della Capitale, ha dichiarato ai pm nel corso di un interrogatorio investigativo di aver intascato “circa 100 milain” da Massimo Rossi, l’imprenditore suo coindagato. I due sono stati entrambi arrestati in flagranza mentreintascava una presunta tangente di 15 milada Massimo Rossi. L’imprenditore invece si è avvalso della facoltà di non rispondere. I pubblici ministeri romani del pool che si occupa di pubblica amministrazione hanno chiesto al gip la convalida degli arresti con l’emissione di una misura cautelare. L’udienza dovrà essere celebrata entro le prossime 48 ore.

