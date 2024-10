Corruzione, inchiesta pm Roma: a dg Sogei ‘mazzette’ per oltre 100mila euro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Procura chiede convalida arresto dell'amministratore delegato Paolino Iorio. Acquisita enorme mole dati e documenti: al vaglio inquirenti anche cellulari e device di Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk Ammonterebbero a un totale di oltre 100mila euro le ‘mazzette’ intascate da Paolino Iorio, direttore generale di Sogei, società in house controllata dal Mef, arrestato Sbircialanotizia.it - Corruzione, inchiesta pm Roma: a dg Sogei ‘mazzette’ per oltre 100mila euro Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Procura chiede convalida arresto dell'amministratore delegato Paolino Iorio. Acquisita enorme mole dati e documenti: al vaglio inquirenti anche cellulari e device di Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk Ammonterebbero a un totale dileintascate da Paolino Iorio, direttore generale di, società in house controllata dal Mef, arrestato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Corruzione - maxi inchiesta a Roma. Arrestato il direttore di Sogei. Nei guai l’uomo di Musk in Italia - E un totale di 18 persone e 14 società indagate per i reati di corruzione e turbativa d’asta. Il direttore generale business di Sogei beccato in flagrante mentre prende una mazzetta da 15 mila euro. E dall’altro fa sapere a Stroppa "notizie riservate in ordine a decisioni assunte nel corso di riunioni ministeriali". (Quotidiano.net)

Nuova maxi inchiesta su corruzione - truffa ai danni dello Stato e frode - Questa mattina, 15 ottobre 2024, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Genova, insieme al personale della questura, hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione e sequestro nel capoluogo ligure, a Roma e in provincia di Benevento. Le indagini in corso accusano... (Genovatoday.it)

Corruzione - inchiesta pm Roma : arrestati dirigente Sogei e un imprenditore - Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologhe Tomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” . (Webmagazine24.it)