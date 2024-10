Spazionapoli.it - Clamoroso Napoli, non solo Lobotka: infortunio anche per Olivera

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arrivano brutte notizie in casa del. Dopo l’di, arrivaquello di. Di seguito riportata la notizia La sosta delle nazionali è quasi giunta al termine e la Serie A può finalmente riprendere con un calendario molto fitto. Ildi Antonio Conte si sta preparando per farsi trovare pronto per le prossime partite del campionato. Infatti, in attesa che arrivino tutti i giocatori dalle proprie nazionali, studia le migliori mosse per il campo. Per il match valido per l’ottava giornata, la squadra partenopea dovrà sfidare l’Empoli di Roberto D’Aversa, una delle sorprese del campionato. Il match andrà in scena domenica 20 ottobre alle ore 12.30. Una partita non facile, con un avversario che ha bloccato squadre come Roma, vincendo all’Olimpico e Juventus, pareggiando in casa.