Lettera43.it - Cina-Taiwan, la minaccia di Pechino: «Non rinunceremo mai alla forza contro i separatisti»

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Non si placano le tensioni tra, conche ha disposto 22 aerei e cinque navi da guerra intorno all’isola nell’arco delle 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia). In base a quanto riportato in una nota, 13 jet hanno attraversato la linea mediana e sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) settentrionale e sudoccidentale di Taipei. Intanto il portavoce dell’Ufficio per gli Affari didel governo cinese Chen Binhua ha affermato: «Siamo disposti a impegnarci per la prospettiva di riunificazione pacifica con la massima sincerità e impegno. Ma non ci impegneremo mai a rinunciare all’uso dellaforze esterne e il numero molto esiguo di». LEGGI ANCHE:, cosa aspettarsi dopo le ultime esercitazioni militari dellaIl presidenteese William Lai (Getty).