Cina: lancia con successo nuovo gruppo di satelliti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – La Cina ieri ha inviato un nuovo gruppo di satelliti nello spazio dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: lancia con successo nuovo gruppo di satelliti Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – Laieri ha inviato undinello spazio dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Medicina senza test d’ingresso : nuovo sistema di selezione dal 2025-2026 - Il nuovo sistema prevede un semestre iniziale ad accesso libero, durante il quale gli studenti dovranno sostenere esami uniformi a livello nazionale. Dal prossimo anno accademico, gli aspiranti medici potrebbero accedere alla facoltà di Medicina senza dover affrontare i tradizionali test di ammissione. (Dailynews24.it)

Cina : lancia con successo nuovo gruppo di satelliti - Il gruppo di satelliti e’ stato lanciato alle 19:06 (ora di Pechino) a bordo di un razzo vettore Long March-6 modificato ed e’ entrato con successo nell’orbita prestabilita. I 18 satelliti costituiscono il secondo lotto della prima generazione della Spacesail Constellation, sviluppata per fornire servizi Internet via satellite (a banda larga) a bassa latenza, alta velocita’ e ... (Romadailynews.it)

Netweek lancia “Scoprire la Cina” - nuovo programma in collaborazione con China Media Group - -foto ufficio stampa Netweek-(ITALPRESS). Il 2024 segna anche il 700° anniversario della morte di Marco Polo. Nell’ultimo periodo, soprattutto con la crescita del Gruppo Netweek, siamo stati in grado di allargare questa collaborazione. MILANO (ITALPRESS) – Netweek lancia “Scoprire la Cina”, un nuovo programma tv realizzato in collaborazione con China Media Group per avvicinare i nostri ... (Unlimitednews.it)