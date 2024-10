“Ci hai suonato alla rotonda, ti cerchiamo: l’amica mia si è innamorata”: l’appello virale sui social (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una ragazza ha pubblicato un post su Facebook per cercare un ragazzo a bordo di una Volkswagen bianca. In pochissimi minuti il divertente messaggio è diventato virale sui social. Fanpage.it - “Ci hai suonato alla rotonda, ti cerchiamo: l’amica mia si è innamorata”: l’appello virale sui social Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una ragazza ha pubblicato un post su Facebook per cercare un ragazzo a bordo di una Volkswagen bianca. In pochissimi minuti il divertente messaggio è diventatosui

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Antonio Maietta deriso dagli amici per il due di picche a Temptation Island 2024/ Video virale e reazione - Gli amici di Antonio Maietta lo deridono durante la visione della sesta puntata di Temptation Island 2024: la sua reazione in un video virale ... (ilsussidiario.net)

Egitto, un cane finisce in cima alla Grande Piramide di Giza: abbaiava agli uccelli. Il video è virale sui social - Durante un volo in parapendio sulla Grande Piramide di Giza, un uomo ha fatto una scoperta sorprendente: un cane si trovava sulla cima della antica meraviglia. Secondo il racconto a dir ... (ilmessaggero.it)

Montanini: «Il coma mi ha salvato dalla cocaina. Ho speso mezzo milione di euro in droga per superare la morte dei miei genitori» - «Ho avuto la fortuna di andare in coma». Giorgio Montanini va dritto al punto, senza tanti giri di parole, quando gli viene chiesto di parlare della droga e dei suoi problemi ... (ilmessaggero.it)