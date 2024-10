Capello sul Milan: “È il periodo più delicato della prima parte di stagione” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In un'intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha condiviso le sue opinioni sul Milan di Paulo Fonseca Pianetamilan.it - Capello sul Milan: “È il periodo più delicato della prima parte di stagione” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) In un'intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Fabioha condiviso le sue opinioni suldi Paulo Fonseca

Capello : «Lotta scudetto - il Napoli ha più energie da spendere. Nel Milan si devono svegliare le riserve. Alla Juve manca ancora un cosa. E l’Inter sta pagando la superficialità» - Da qui alla prossima pausa nazionali di novembre gli impegni sono […]. Le parole di Fabio Capello, ex allenatore italiano, sulla lotta scudetto che può coinvolgere ben quattro squadre di Serie A Allenatore che in Italia ha vinto scudetti con Milan, Roma e Juventus, Fabio Capello conosce le insidie che il campionato presenta in questa fase. (Calcionews24.com)

Milan - Capello : “Ai miei tempi era chiaro chi dovesse tirare i rigori” | VIDEO - Fabio Capello, ex allenatore del Milan, è tornato sui rigori sbagliati in casa della Fiorentina al 'Festival dello Sport'. Nella conferenza dedicata al suo Diavolo, il 'Milan degli Invincibili', 'Don Fabio' è tornato a parlare dei rigori sbagliati in casa della Fiorentina da Theo Hernández e Tammy Abraham. (Pianetamilan.it)

Milan - Capello : “Certi giocatori si accontentano. Come uno con la L” | VIDEO - Nessun nome, ma un indizio forte per una critica a Rafael Leao nelle parole di 'Don Fabio'. Nessun nome, ma un indizio forte per una critica a Rafa Leao Fabio Capello, ex allenatore del Milan negli anni Novanta, ha parlato al 'Festival dello Sport', evento organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' come ogni anno a Trento, nell'ambito della conferenza sul 'Milan degli Invincibili'. (Pianetamilan.it)