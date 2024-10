Tvzap.it - Calcio italiano in lutto: addio all’ex allenatore dell’Udinese, aveva 53 anni

Il mondo del calcio italiano piange l'ex allenatore dell'Udinese, morto a 53 anni: da tempo lottava contro un tumore al pancreas. A darne la notizia l'Udinese Calcio che attraverso una nota ha espresso la sua vicinanza alla famiglia. Il CT ha guidato per cinque anni la squadra primavera contribuendo alla crescita dei giovani talenti friulani. Luca Mattiussi, ex allenatore della squadra Primavera che ha guidato dal 2012 al 2017, è morto a 53 anni: lottava dal 2020 contro un tumore al pancreas. Nonostante le difficoltà, ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, dimostrando la sua forza e resilienza, sia come professionista che come uomo.