Arrivata in Albania la nave Libra con 16 migranti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Passeranno la notte nel centro di accoglienza allestito dal governo italiano, i 16 migranti arrivati stamane in Albania. Servizio di Massimiliano Cochi

Tra i 16 migranti sbarcati oggi in Albania anche due minorenni : verranno riportati in Italia - I due hanno riferito di avere meno di 18 anni e dunque, in via cautelare, verranno riaccompagnati in Italia. Nel nostro Paese saranno valutati dalle commissioni presenti negli hotspot nazionali così come avviene per situazioni analoghe.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Centro migranti in Albania - tra i 16 sbarcati anche due minori : “Trasferiti su una motovedetta per tornare in Italia” – Video - Il gruppo dei 16 migranti è stato il primo ad arrivare in Albania dopo l’accordo tra Roma e Tirana. Dopo il paradosso di soli 16 migranti a bordo della prima nave partita per l’Albania alla volta del centro migranti voluto dal governo Meloni, arriva anche la beffa. Sono stati loro a riferire la loro minore età : i ragazzi, a quanto si apprende, verranno portati in Italia e saranno valutati dalle ... (Ilfattoquotidiano.it)

Migranti in arrivo in Albania : sbarco della nave Libra e il nuovo accordo tra Roma e Tirana - I migranti, 10 bengalesi e 6 egiziani, sono stati fatti scendere a gruppi di quattro e scortati dalle forze dell’ordine italiane verso la struttura di accoglienza locale. Invece di raggiungere l’Italia, questi, provenienti dal Bangladesh e dall’Egitto, sono stati accolti nel porto di Shengjin in Albania. (Gaeta.it)