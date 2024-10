Calcioweb.eu - Arresti ultras, la Curva Sud rompe il silenzio: il comunicato

Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) LaSud di San Siro, settore deglidel Milan, ha diramato un lungosui social per prendere posizione in merito all’inchiesta che ha colpito il tifo organizzato milanista e interista. Un’operazione che ha portato gli inquirenti ad arrestare 19 persone, tra cui esponenti di spicco diSud eNord. IldellaSud “Abbiamo aspettato qualche giorno prima di scrivere parole affrettate perché inevitabilmente avevamo bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto la settimana scorsa. Vogliamo iniziare subito con una premessa doverosa e sacrosanta: NOI siamo laSud Milano. NOI siamo glidel Milan. NOI siamo quelli che lotteranno fino alla morte per il nostro Milan. NOI siamo quelli che ci sono sempre, comunque e ovunque. E ci saremo ancora, COME SEMPRE a spese nostre, senza regali da parte di nessuno.