Arrestato Domenico Papalia, figlio del boss della 'ndrangheta in Lombardia, per traffico di stupefacenti (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Domenico Papalia, figlio del noto boss della 'ndrangheta Antonio Papalia, è stato Arrestato con una misura cautelare in carcere nell'ambito di un'inchiesta condotta dalla Procura di Milano. L'operazione, coordinata dai pubblici ministeri Sara Ombra e Leonardo Lesti, riguarda l'accusa di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con un focus particolare sulla cocaina. L'indagine è stata effettuata dal Gruppo Investigativo sul Crimine Organizzato della Guardia di Finanza di Milano. Dettagli dell'operazione e arresto Nei giorni scorsi, le forze dell'ordine hanno eseguito cinque misure cautelari che hanno portato all'arresto di Domenico Papalia, 41 anni, già noto per precedenti coinvolgimenti in indagini relative a crimine organizzato.

Traffico di droga - arrestato Domenico Papalia : rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan. “Gestiamo la coca stile Gomorra” - Ma è Papalia, secondo il gip, il vero “promotore ed organizzatore del gruppo criminale” tanto che “vanta stretti e qualificati collegamenti con altri sodalizi criminali dislocati in territorio nazionale e sovranazionale e spesso dal Sud Italia si reca in Lombardia per portare il denaro o torna in Calabria dopo i rifornimenti che vengono materialmente effettuati da terzi soggetti”. (Ilfattoquotidiano.it)

Traffico di droga - arrestato Domenico Papalia : rampollo di ‘ndrangheta vicino alla curva Sud del Milan - In una occasione Paplia spiega di poter mandare solo 250mila euro “in quanto per recuperare gli ulteriori 500mila si rendeva necessario l’opera di un muratore in quel momento non disponibile”. “Ha chiesto se ce la facciamo tutta”. Chiosa il gip: “Tasca sensibilizzava Cannone affinché venisse predisposto un adeguato dispositivo a tutela del prodotto”. (Ilfattoquotidiano.it)