Arrestato 32enne ad Acerra: accuse di maltrattamenti, violenza e detenzione di armi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un caso di volontà di sicurezza e giustizia ha coinvolto la Polizia di Stato di Acerra, che ha Arrestato un uomo di 32 anni per gravissimi crimini. Le accuse includono maltrattamenti in famiglia, violenza, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illegale di armi clandestine e alterate, nonché ricettazione. Questo episodio mette in luce un problema serio di violenza domestica e possesso di armi non registrate. L'intervento della Polizia e le prime segnalazioni I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, quando agli agenti del Commissariato di Acerra è arrivata una segnalazione per un'aggressione in corso all'interno di un'abitazione. Alla loro uscita, gli agenti si sono trovati di fronte a una situazione allarmante, evidenziata dalla testimonianza della vittima, una donna che ha riferito di essere stata nuovamente aggredita dal marito.

Deteneva 12 kg droga - armi e munizioni - arrestato 32enne di Acerra - . Il nervosismo mostrato durante il controllo ha insospettito i militari. Tempo di lettura: < 1 minutoPiù di dodici chili di droga, hashish, marijuana e cocaina, tre pistole pronte all’uso, centinaia di proiettili, una lanciarazzi e circa 5mila euro in contanti ritenuti il provento dello spaccio. (Anteprima24.it)

Acerra : tenta la fuga e la Polizia lo sorprende con droga - arrestato - Gli agenti lo trovano con cocaina, hashish e marijuana Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Acerra, nel transitare in via Matteotti, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, si è dato alla fuga per eludere il controllo. . Alla vista della Polizia ad Acerra, scappa tentando di eludere il controllo. (Puntomagazine.it)

Acerra - minaccia di far saltare il palazzo con bombole gas : 39enne arrestato con la sorella - Dovranno rispondere a vario titolo di strage e di resistenza aggravata a pubblico ufficiale le due persone che questa notte hanno messo in pericolo non solo carabinieri, vigili del fuoco […]. Due persone, fratello e sorella, sono finite in manette ad Acerra, nel Napoletano, al culmine di una lite condominiale che ha costretto l’intervento dei carabinieri. (2anews.it)