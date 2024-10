Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 16 Ottobre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La promessa” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo le Anticipazioni La promessa. Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 16 Ottobre La battuta di caccia, organizzata con grande aspettativa, prende una piega inaspettata. Curro partecipa all’evento, ma non riesce a dimostrarsi all’altezza, diventando il bersaglio delle critiche del Marchese di Aguinaga. Le sue performance deludono e Alonso, nel tentativo di aiutarlo, lo spinge a spostarsi in una zona più favorevole per la caccia. Zon.it - Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 16 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladi, 16La battuta di caccia, organizzata con grande aspettativa, prende una piega inaspettata. Curro partecipa all’evento, ma non riesce a dimostrarsi all’altezza, diventando il bersaglio delle critiche del Marchese di Aguinaga. Le sue performance deludono e Alonso, nel tentativo di aiutarlo, lo spinge a spostarsi in una zona più favorevole per la caccia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Promessa - anticipazioni al 27 ottobre : Candela svela a Simona la verità - Salvador e Maria, frustrati, discutono con Donna Pia e Don Romulo sulla regola di La Promessa che posticipa il loro matrimonio. La Promessa, anticipazioni dal 21 al 27 ottobre. Candela svela a Simona la verità riguardante suo figlio Antonio. Candela svela a Simona la verità riguardante suo figlio Antonio, condividendo dettagli inaspettati. (2anews.it)

La Promessa anticipazioni 16 ottobre : Teresa accusa Abel e Jana per la morte di Feliciano - Cruz pressa Pelayo - La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 16 ottobre alle 19:40. (Movieplayer.it)

La Promessa Anticipazioni 16 ottobre 2024 : Teresa accusa Jana e Abel di aver ucciso Feliciano! - Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap in onda il 16 ottobre 2024 su Rete4. Nell'episodio Teresa accuserà Jana e Abel di aver lasciato morire Feliciano, non prestandogli alcuna cura e preferendo aiutare Curro. (Comingsoon.it)