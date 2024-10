Ancora maltempo al nord, allerta in Liguria e Emilia Romagna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ancora maltempo sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e che porterà nelle prossime ore piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sul nord ovest e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana. Alla luce dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato una allerta arancione per su alcuni settori della Liguria e dell'Emilia-Romagna. Quotidiano.net - Ancora maltempo al nord, allerta in Liguria e Emilia Romagna Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)sull'Italia, con la perturbazione di origine atlantica che staziona sul Mediterraneo e che porterà nelle prossime ore piogge e temporali su alcune regioni settentrionali e centrali, in particolare sulovest e sulla Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuovameteo che prevede, a partire dalle prime ore di giovedì, precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte,e Toscana. Alla luce dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato unaarancione per su alcuni settori dellae dell'

Ancora maltempo a Milano : dalle 12 di giovedì 17 ottobre scatta allerta meteo gialla per rischio idrogeologico - A Milano, le precipitazioni iniziate nella prima mattinata di oggi dovrebbero peggiorare nella giornata di domani. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emanato l'allerta gialla per rischio idrogeologico a partire dalle 12 di giovedì 17 ottobre.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ancora qualche giorno di sole sull’Italia - da mercoledì torna il maltempo : le previsioni della settimana - A parte qualche pioggia al Nord, da lunedì 14 a mercoledì 16 ottobre sono previsti sole e temperature in aumento sul resto d'Italia. Continua a leggere . La tendenza meteo mostra che a partire da giovedì 17 e fino a domenica 20 ottobre sono attese ben quattro perturbazioni che potrebbero interessare in nostro Paese. (Fanpage.it)

Ancora maltempo o tregua sull’Italia? Previsioni meteo prossima settimana - Dal Centro Meteo Europeo e il centro di calcolo americano (GFS) arrivano tendenze diverse Maltempo protagonista dell'inizio di autunno in Italia. Tra […]. Il meteo è dominato dalla pioggia con un copione che appre consolidato: allerta per temporali, rischio idraulico o idrogeologico in diverse regioni, con nubifragi che hanno lasciato il segno da Milano a Roma. (Sbircialanotizia.it)