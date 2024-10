America’s Cup, Ineos si sblocca: New Zealand avanti 4-2 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ineos vince entrambe le regate di oggi 16 ottobre all'America's Cup e accorcia le distanze nella sfida con New Zealand, che ora conduce 4-2 nella finale al meglio dei 13 match race. La regata si decide nelle manovre di pre-partenza, quando New Zealand scende dal foil, probabilmente per un problema alla randa, Britannia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –vince entrambe le regate di oggi 16 ottobre all'America's Cup e accorcia le distanze nella sfida con New, che ora conduce 4-2 nella finale al meglio dei 13 match race. La regata si decide nelle manovre di pre-partenza, quando Newscende dal foil, probabilmente per un problema alla randa, Britannia

