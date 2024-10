Amazon presenta il primo Kindle a colori e ne aggiorna altri tre (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Amazon ha aggiornato la famiglia Kindle con quattro novità, fra cui anche il primo Kindle a colori Colorsoft: ecco prezzi e caratteristiche. L'articolo Amazon presenta il primo Kindle a colori e ne aggiorna altri tre proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Amazon presenta il primo Kindle a colori e ne aggiorna altri tre Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024)hato la famigliacon quattro novità, fra cui anche ilColorsoft: ecco prezzi e caratteristiche. L'articoloile netre proviene da TuttoAndroid.

Arriva (finalmente) il primo Kindle a colori - Non ci sono solo lati positivi: il display a colori vuol dire rallentare i processi e scaricare più velocemente la batteria. . "Zoomare sulle immagini non le farà apparire pixelate", si legge in una nota di Amazon. Il colosso americano ha spiegato di aver progettato il Kindle Colorsoft Signature Edition per offrire "colori intensi, simili a quelli della carta" ai lettori. (Agi.it)