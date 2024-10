Alleanza Verdi Sinistra: "Giustizia sociale e servizi, in prima linea per il territorio" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue il percorso di Alleanza Verdi Sinistra per unire i mondi rosso e verde sui temi della "Giustizia sociale, dell’ambiente, della pace e della convivenza". Dopo la positiva esperienza alle europee e alle amministrative, "oggi allarghiamo la collaborazione a Possibile, alle liste civiche e all’associazionismo. Un percorso fino ad ora premiato dagli elettori: sosteniamo Michele de Pascale sulla base di un preciso accordo programmatico che prevede di introdurre segnali importanti di rinnovamento e discontinuità nelle politiche regionali" fanno sapere da Alleanza Verdi Sinistra. Ilrestodelcarlino.it - Alleanza Verdi Sinistra: "Giustizia sociale e servizi, in prima linea per il territorio" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Prosegue il percorso diper unire i mondi rosso e verde sui temi della ", dell’ambiente, della pace e della convivenza". Dopo la positiva esperienza alle europee e alle amministrative, "oggi allarghiamo la collaborazione a Possibile, alle liste civiche e all’associazionismo. Un percorso fino ad ora premiato dagli elettori: sosteniamo Michele de Pascale sulla base di un preciso accordo programmatico che prevede di introdurre segnali importanti di rinnovamento e discontinuità nelle politiche regionali" fanno sapere da

