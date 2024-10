Alessandro Campi colpito da un malore alla Buchmesse, Giuli: “Solidarietà e vicinanza al professore” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Professor Alessandro Campi, direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano è stato colpito da un malore mentre si trovava alla Buchmesse. Tutto è accaduto dopo l’inaugurazione di un padiglione su cui ha contribuito anche il noto editorialista e professore italiano, attraverso una mostra riguardante la figura di Niccolò Machiavelli. Dal Ministro della cultura Alessandro Giuli è arrivata subito la massima Solidarietà nei confronti di Campi. stando a quanto raccontato da Alessandro Giuli, il professore: “E’ stato ricoverato in ospedale a Francoforte”. Secoloditalia.it - Alessandro Campi colpito da un malore alla Buchmesse, Giuli: “Solidarietà e vicinanza al professore” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Professor, direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano è statoda unmentre si trovava. Tutto è accaduto dopo l’inaugurazione di un padiglione su cui ha contribuito anche il noto editorialista eitaliano, attraverso una mostra riguardante la figura di Niccolò Machiavelli. Dal Ministro della culturaè arrivata subito la massimanei confronti di. stando a quanto raccontato da, il: “E’ stato ricoverato in ospedale a Francoforte”.

