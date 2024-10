Acciaitubi finanzia un dottorato triennale all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Al centro del nostro progetto di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa ci sono le persone. Anche il nostro impegno per l’ambiente, l’attenzione all’ottimizzazione dei processi produttivi e l’utilizzo di acciaio green hanno come obiettivo finale il benessere delle persone e sono orientati al futuro. E guardare al futuro significa per noi anche avere a cuore la ricerca scientifica, che consente di intervenire per migliorare la Salute e la qualità della Vita delle persone”, dichiara Marco Berera, CEO di Acciaitubi SpA, tra i più importanti produttori italiani di tubi saldati con oltre 90 mila tonnellate annue di tubi, un fatturato che supera i 100 milioni di euro e 150 dipendenti. Bergamonews.it - Acciaitubi finanzia un dottorato triennale all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) “Al centro del nostro progetto di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa ci sono le persone. Anche il nostro impegno per l’ambiente, l’attenzione all’ottimizzazione dei processi produttivi e l’utilizzo di acciaio green hanno come obiettivo finale il benessere delle persone e sono orientati al futuro. E guardare al futuro significa per noi anche avere a cuore la ricerca scientifica, che consente di intervenire per migliorare lae la qualità delladelle persone”, dichiara Marco Berera, CEO diSpA, tra i più importanti produttori italiani di tubi saldati con oltre 90 mila tonnellate annue di tubi, un fatturato che supera i 100 milioni di euro e 150 dipendenti.

