Ilgiorno.it - A teatro si ride e si riflette. La stagione alla Campanella

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Si alza il sipario sulla nuovacon un cartellone dal titolo “Sorrisi a“, incentrato sulla comicità sotto la direzione della CompagniaBinario 7 di Corrado Accordino. Al via l’8 novembre, laalLadi piazza Anselmo IV prevede una volta al mese spettacoli di prosa e spettacoli per famiglie, con tre appuntamenti dedicati ai più piccoli. "Siamo pronti con una nuovateatrale, in linea con quella degli ultimi anni - sottolinea il sindaco Giovanni Sartori -. Ricco e variegato il cartellone, con spettacoli di livello e tanti protagonisti, molti noti al grande pubblico, tutti di grande valore artistico. Anche quest’anno protagonista sarà un tono leggero e divertito, per affrontare però temi importanti per tutti. L’augurio è di trovarci numerosi a, per sorre e divertirci insieme".