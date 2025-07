Blatte in casa: perché arrivano e come tenerle lontane, tutti i modi per evitare brutte sorprese e capire la loro origine Le blatte, comunemente conosciute anche come scarafaggi, sono insetti diffusi in tutto il mondo con l’unica eccezione delle regioni polari. In Italia, le specie più comuni sono quattro: la Blattella germanica, la Blatta orientalis, la Supella longipalpa e la Periplaneta americana. Sebbene le loro dimensioni siano contenute, il fastidio che provocano è ben noto a chiunque abbia avuto a che fare con un’infestazione. Amano gli ambienti caldi, umidi e ricchi di cibo, rifugiandosi in spazi nascosti difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - LUGLIO 2025, INVASIONE SCARAFAGGI AL MARE: vacanze rovinate, spiagge e case infestate I 4 specie disgustose, te le trovi pure dentro i barattoli della dispensa