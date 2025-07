Schlein incontra De Luca | si sblocca la candidatura di Fico in Campania

Strada spianata per Roberto Fico in Campania. Superato il veto del presidente Vincenzo De Luca, che oggi ha incontrato la segretaria del Pd Elly Schlein, dovrebbe essere lui il candidato del centrosinistra alle prossime regionali. "La segretaria del Pd Elly Schlein ha incontrato in queste ore il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.", hanno fatto sapere dal Nazareno con una nota. "Nell'incontro, svolto in un clima positivo e proficuo, si è fatto il punto in vista delle prossime elezioni regionali. È stata condivisa la necessitĂ di concentrarsi anzitutto sui punti programmatici dell'agenda di governo, da costruire partendo dall'importante lavoro svolto in questi anni in Campania, con l'obiettivo di continuare ad assicurare stabilitĂ in una Regione cosĂŹ strategica per il paese, nell'esclusivo interesse dei cittadini campani", proseguono le stesse fonti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it Š Ilfoglio.it - Schlein incontra De Luca: si sblocca la candidatura di Fico in Campania

ESCLUSIVA/ Regionali Campania, incontro De Luca – Schlein nei prossimi giorni - A quanto apprende Anteprima24.it, è previsto nei prossimi giorni l'incontro tra Vincenzo De Luca e Elly Schlein per discutere delle Regionali in Campania.

“Analfabeti, ciucci: mi devono sparare se mi accordo col Pd!”. De Luca sente l’odore del sangue: Schlein trema, Fico s’ammoscia - “Analfabeti, ciucci: noi non siamo in vendita!”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sente l’odore del sangue e attacca il Pd, nei giorni in cui il centrosinistra cerca di accerchiarlo provando a strappargli il via libera alla candidatura del grillino Roberto Fico.

De Luca, lo strappo con Schlein. E ora lo sceriffo corre da solo in Campania - Un po' come succede a teatro, i protagonisti usano il prologo per prepararsi all'ingresso in scena. Di diritto la prima mossa spetta a Vincenzo De Luca, la vecchia volpe del palcoscenico.

