Conte | Meloni non ha detto una parola per Francesca Albanese noi la candidiamo al Nobel per la pace

Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha parlato in Aula alla Camera di Francesca Albanese, destinataria di sanzioni da parte degli Stati Uniti per i suoi racconti della situazione a Gaza. “Con i vostri silenzi state diventando complici di chi sanziona chi il patriota lo fa davvero”, attacca Conte. “Lei racconta con coraggio quello che sta accadendo, il genocidio a Gaza e gli abusi in Cisgiordania – spiega Conte – Voi che non avete il coraggio di sanzionare Israele ora avete scelto di stare zitti”. “ Meloni non ha detto una parola per difendere una cittadina italiana” come Francesca Albanese”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Meloni non ha detto una parola per Francesca Albanese, noi la candidiamo al Nobel per la pace”

