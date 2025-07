Il ministro Nordio si vanta | Con la mia riforma a Milano hanno evitato le manette Il sovraffollamento carcerario? Evita i suicidi

Il Nordio parlante – che l'intervista sia sulla carta oppure ancor meglio davanti a una platea – riserva sempre gustose e singolari sorprese. Come stavolta, quando alla Versiliana con un intervistatore "di area" come Stefano Zurlo del Giornale, e poi sul Corriere della Sera, con la sua consueta intervistatrice Virginia Piccolillo, il ministro della Giustizia non solo si vanta della sua legge sull'abuso d'ufficio che, tra l'altro, "grazia" dall'arresto preventivo chi invece dovrebbe finire in custodia cautelare, ma espone pure una singolare teoria, che fa subito rabbrividire giuristi, magistrati, esperti di carcere, e cioè che "il sovraffollamento è una forma di controllo sui suicidi ".

