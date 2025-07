L’estate 2025 si sta rivelando uno dei periodi più fiorenti per il Bitcoin. La regina delle criptovalute è infatti stata protagonista di una crescita costante che ha portato il suo valore oltre i 122 mila dollari tanto da ritoccare il proprio record personale. Per un breve periodo, la capitalizzazione di mercato ha superato i 2.400 miliardi di dollari, superando Amazon e divenendo il quinto asset per valore al mondo. Un boom giustificato dall’ottimismo con cui gli investitori attendono novità dalla settimana delle crypto, durante la quale la Camera dei Rappresentanti Usa discuterà tre proposte di legge per stabilire un quadro normativo degli asset digitali in favore di trasparenza e stabilità . 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bitcoin, chi sta guadagnando di più dal massimo della criptovaluta