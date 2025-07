Terremoto a Milano palazzopoli si allarga | indagato anche il sindaco Sala

Dopo il terremoto giudiziario di ieri per l’inchiesta edilizia a Milano, dove la Procura ha chiesto sei misure cautelari per alcuni esponenti comunali, oggi arriva anche un’altra clamorosa notizia Da ieri tutto è cambiato all’interno di Palazzo Marino al comune di Milano. La Procura di Milano, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto sistema di speculazione edilizia selvaggia, ha deciso di andare all’attacco, chiedendo gli arresti domiciliari per l’assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, e per l’imprenditore Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, uno dei gruppi leader in cittĂ e in Italia del settore immobiliare. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Terremoto a Milano, “palazzopoli” si allarga: indagato anche il sindaco Sala

Terremoto edilizia a Milano, la rete del costruttore: “Voleva sponde in Comune. E offriva consulenze” - Milano – Gli «interessi personali di guadagno» di Giuseppe Marinoni, 64enne ex presidente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, secondo i pm «si incrociano con quelli di Catella in una spirale corruttiva in un contesto ambientale che le alimenta di continuo».

Terremoto al Comune di Milano. Chiesto l'arresto del re del mattone Catella e l'assessore Tancredi - La Procura di Milano ha chiesto gli arresti domiciliari per l'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, e per l'imprenditore Manfredi Catella, fondatore e ceo di Coima, uno dei principali gruppi leader del settore immobiliare.

