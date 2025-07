Il club raggiunge il pieno accordo per firmare l’ala

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Newcastle sta cercando di rafforzare la loro prima squadra di squadra prima di tornare in Champions League la prossima stagione, ma stanno anche continuando gli sforzi per migliorare la loro Accademia giovanile. E stanno per farlo con la firma di un’ala altamente valutata dalla Corea del Sud. All’inizio di questa estate, Newcastle ha rafforzato le loro opzioni per il futuro firmando Antonio Cordero da Malaga. Si prevede che la giovane ala spagnola, che è stata coinvolta negli U19 Euro, sarà prestata per continuare a giocare a calcio regolare, il che gli darà le migliori possibilità di tornare a St James ‘Park in futuro e gareggiare per un posto nella squadra di Eddie Howe. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

