Banda dello spray fuga finita | Cavallari bloccato a Barcellona Era scappato 2 settimane fa dopo la discussione della tesi di laurea a Bologna senza sorveglianza

Fuga finita in una strada di Barcellona. Lì, dopo due settimane, è stato sorpreso Andrea Cavallari, uno dei componenti della banda dello spray.

"Banda dello spray", fuga clamorosa: esce dal carcere per laurearsi e sparisce - Il permesso per sostenere la discussione della sua tesi di laurea usato per fuggire e darsi alla macchia insieme alla fidanzata: Andrea Cavallari, uno dei componenti della ‚Äėbanda dello spray' che nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 avevano provocato la morte di sei persona all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, √® attualmente irrintracciabile e sarebbe fuggito sfruttando il permesso premio del Tribunale di Sorveglianza.

Banda dello spray, Andrea Cavallari (condannato a oltre 11 anni) esce dal carcere di Bologna per laurearsi e scompare nel nulla dopo la proclamazione - BOLOGNA - Esce dal carcere di Bologna¬†per laurearsi e non torna pi√Ļ. Sembra essere svanito nel nulla Andrea Cavallari, uno dei membri della banda dello spray, riconosciuta responsabile.

Banda dello spray, l'ultimo sfregio dei baby criminali seriali diventati adulti: dalla strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo alla fuga dalla detenzione nel carcere di Bologna - ANCONA ¬ęCriminali seriali, dotati di elevata professionalit√† e organizzazione operativa nel compimento delle azioni¬Ľ.

