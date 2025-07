Fine vita magistrato Rocchi | Falso che sentenza Corte costituzionale abbia creato vuoto normativo

(Adnkronos) – “Il Parlamento non ha nessuno obbligo di approvare una legge, questo è pacifico nel quadro costituzionale. La sentenza n°242 della Corte costituzionale non ha creato nessun vuoto normativo perchĂ© è direttamente applicabile ed è stata effettivamente applicata in molti casi in varie parti d’Italia, senza necessitĂ di una legge nazionale o regionale”. Così . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

