Mercati esteri | Irpinia Sannio al vertice per numero di adesioni

Tempo di lettura: 3 minuti Sono oltre 10.800 le imprese italiane che, ad oggi, hanno scelto di registrarsi al portale Sostegno Export d’Italia (SEI) www.sostegnoexport.it, promosso da Unioncamere e dal sistema camerale per accompagnare le PMI verso i mercati esteri. È quanto emerge dall’analisi dei dati di Unioncamere, aggiornata al 1° luglio 2025, che fotografa le imprese supportate tramite il progetto SEI, i loro settori di attività , i mercati di destinazione e le esperienze internazionali già maturate. L’export italiano si conferma trainato da comparti strategici come: Alimentare e bevande, con oltre 4. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mercati esteri: Irpinia Sannio al vertice per numero di adesioni

In questa notizia si parla di: mercati - esteri - irpinia - sannio

“Venerdì in formazione“ per fare business sui mercati esteri - Gran successo per i corsi di formazione firmati Banca Popolare di Sondrio e dedicati alle modalità per espandere il proprio business all’estero.

Via libera al nuovo bando da 98 milioni per la promozione del vino sui mercati esteri. Per la prima volta sarà digitale - Via l'obbligo di presentare tre preventivi e più flessibilità sui Paesi target. Associazioni soddisfatte dopo le critiche degli anni passati.

ExportHub days, il 14 e 15 maggio le imprese esplorano otto mercati esteri - Firenze, 13 maggio 2025 – Export, gli imprenditori fiorentini incontrano i consulenti esteri di Camera di commercio di Firenze capaci di aiutare le aziende del territorio a sviluppare in diversi Paesi del mondo le vendite all’estero nelle quali la provincia già primeggia: in totale, nel 2024, dal Fiorentino sono stati esportati beni per quasi 25 miliardi di euro, l’area metropolitana è la terza in Italia per valore delle vendite all’estero, seconda per quelle verso il mercato statunitense con oltre 6 miliardi di euro che valgono il 10% totale di quanto l’Italia vende negli Usa.

ITV NOTIZIE Edizione 20:30 del 11-07-2025 L’informazione quotidiana dell’Irpinia Aggiornamenti su: Attualità | Politica | Cronaca | Società ... Vai su Facebook

Progetto SEI, oltre 10.000 imprese italiane guardano ai mercati esteri: Irpinia Sannio al vertice; Imprese in calo in Irpinia e Sannio nel primo trimestre dell’anno: lo studio Movimprese; Vini Irpinia-Sannio protagonisti a Vinitaly 2025: 111 aziende per conquistare il mercato globale - Sud.

Vinitaly: Irpinia e Sannio puntano sull'export - Ansa.it - E' questo l'obiettivo ribadito al Vinitaly di Verona dai vertici della collettiva di imprese guidata dalla Camera di Commercio di Irpinia ... Secondo ansa.it

Vinitaly: Irpinia e Sannio puntano sull'export - Notizie - Ansa.it - E' questo l'obiettivo ribadito al Vinitaly di Verona dai vertici della collettiva di imprese guidata dalla Camera di Commercio di Irpinia ... Segnala ansa.it