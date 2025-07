Corinaldo ‘Non voleva cambiare’ | l’amarezza delle famiglie dopo l’arresto di Andrea Cavallari a Barcellona

È stato arrestato in Spagna Andrea Cavallari, 26 anni, condannato per la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, evaso da Bologna lo scorso 3 luglio dopo aver usufruito di un permesso premio di 30 ore per discutere la tesi di laurea in Giurisprudenza all'Università di Bologna. La cattura è avvenuta nella mattinata del 17 luglio a Barcellona, dove Cavallari è stato bloccato mentre camminava per strada, grazie a una complessa operazione investigativa coordinata dalle procure di Bologna e Ancona, con il supporto di Eurojust e della polizia spagnola.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

Condannato per la strage di Corinaldo, Cavallari esce in permesso per laurearsi ma non rientra in carcere - Era alla Dozza e da tre anni, studiava Scienze giuridiche all'università di Bologna. Giovedì è uscito per discutere la tesi, ma dopo la proclamazione non è tornato in carcere

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi e sparisce con la fidanzata - Andrea Cavallari, il 26enne condannato perché tra i membri della "banda dello spray" della discoteca di Corinaldo provocando la morte di 6 persone e di 59 feriti l'8 dicembre del 2018, è uscito dal carcere con un permesso per discutere la tesi di laurea ma non è più rientrato.

Andrea Cavallari catturato a Barcellona dopo due settimane di fuga. Il vedovo della vittima: «Non voleva una; Corinaldo, evaso dopo la laurea catturato: Cavallari si nascondeva a Barcellona; Corinaldo, il marito di Eleonora Girolimini: "Morta per colpa di Cavallari, andava sorvegliato".

È durata due settimane la fuga di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo che aveva fatto perdere le sue tracce giovedì 3 luglio, dopo aver discusso la tesi di laurea in

Era fuggito dopo aver discusso la tesi ed riuscito ad arrivare in Spagna: preso questa mattina.