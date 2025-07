Fare pace con Rossi? Non m’interessa non dipende solo da me | Marquez non è cambiato smentito Tardozzi

“Fare pace con Valentino Rossi? Quando qualcosa non dipende solo da te, non puoi dire: ‘Sono interessato’”. Marc Marquez torna a parlare e lo fa ai microfoni di Dazn. E a 10 anni dall’annata più infuocata della rivalità con Rossi, ha risposto a una domanda specifica. “Lo ribadisco: voglio avere al mio fianco solo le persone che hanno qualcosa da darmi. Inoltre posso dire che ho avuto momenti di tensione anche con altri colleghi. L’importante è non farsi condizionare da queste cose”, ha spiegato Marquez. Il pilota Ducati, che sta facilmente vincendo il Mondiale 2025, ha continuato: “Tutti i rivali mi hanno detto cose brutte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fare pace con Rossi? Non m’interessa, non dipende solo da me”: Marquez non è cambiato, smentito Tardozzi

In questa notizia si parla di: rossi - fare - pace - dipende

Delio Rossi “gioca” Lazio Juve: «Questa sarà la partita fondamentale, non si possono fare calcoli. I bianconeri stanno facendo un po’ di confusione. Su Tudor…» - di Redazione JuventusNews24 Delio Rossi “gioca” Lazio Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore sulla prossima partita dei bianconeri.

Giusy Attanasio: "Vasco Rossi non riuscirebbe a fare quello che faccio io"- VIDEO - Stanno facendo discutere sui social le parole di Giusy Attanasio. Queste le parole della cantante neomelodica in una puntata del podcast "Espresso": "Prendimi un cantante nazionale che fa solo tour, teatri, concerti.

Belve, Benedetta Rossi: “Trasgressioni? Devo fare la pennichella…”. E Fagnani risponde così - Ospite di Belve, la star della cucina in tv Benedetta Rossi ha risposto a una delle domande di Francesca Fagnani

Marc #Marquez su #ValentinoRossi: “Fare pace? Non dipende solo da me…” - Vai su X

A Roma oggi secondo giorno della Conferenza per la ripartenza dell'Ucraina. "Putin non vuole una vera pace, dipende dalla guerra", ha detto ieri #Zelensky, chiedendo fondi e armi. E mentre sul campo è stata l'ennesima notte di attacchi incrociati, Trump a Vai su Facebook

Marquez torna sulla rivalità con Valentino Rossi: Fare pace con lui? Non dipende solo da me; Marc Marquez su Valentino Rossi: “Fare pace? Non dipende solo da me…”; “Fare pace con Rossi? Non m’interessa, non dipende solo da me”: Marquez non è cambiato,….

Marquez attacca ancora Valentino Rossi: "Fare pace con lui? Non dipende solo da me" - Le persone che hanno qualcosa da dare sono quelle che voglio avere dalla mia parte". Da msn.com

Marquez torna sulla rivalità con Valentino Rossi: "Fare pace con lui? Non dipende solo da me" - Valentino Rossi, Marquez resta senza fiato: è successo davvero - Scrive informazione.it