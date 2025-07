Transizione ecologica Francesco Starace | Italia è più avanti di quanto sembri

"Per quanto riguarda l'Italia, sull' energia pulita siamo piĂą avanti di quanto non sembri, anche grazie alle aziende italiane". Ne è sicuro Francesco Starace, partner di EQT ed ex ad di Enel, intervenuto nel corso di "Ri-evoluzione energetica. Un nuovo paradigma per un mondo in trasformazione”, talk che racconta l'itinerario italiano verso il mondo della clean energy. Starace, simbolo della transizione ecologica italiana, è stato protagonista a Roma di Open Space, organizzato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il Communication Hub nato con l’ambizione di rappresentare uno spazio aperto di confronto, un’area di approfondimento e di incontro voluta per gettare ponti sulla piĂą ampia attualitĂ sociale, economica, tecnologica, culturale. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

