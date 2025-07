Israele una volta salvava bambini dalle macerie ora uccide coloro che cercano di salvarli c' è qualcosa di più mostruoso di questo?

Questo esercito ha perso il diritto di essere ipocrita. Un esercito che spara ai soccorritori e agli affamati ha perso il suo diritto morale all'aiuto Un occhio è chiuso, l'altro è aperto. Una mano si aggrappa al muro che le è caduto addosso. È intrappolata tra le macerie, la sua testa e il s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele una volta salvava bambini dalle macerie, ora uccide coloro che cercano di salvarli, c'è qualcosa di più mostruoso di questo?

