Fine vita l’attivista Emmanuel Cosmin Stoica | Una legge simile è la sconfitta della civiltà

"Approvare una legge sul fine vita non è un atto di civiltà ma è la sconfitta della civiltà stessa". Così Emmanuel Cosmin Stoica, influencer, scrittore e attivista per i diritti dei disabili, a margine della conferenza stampa 'Fermate la Legge, non fermate la Vita', presso l'Hotel Nazionale a Roma.

Luca Zaia sul fine vita: una legge di civiltà necessaria per il Paese - Sul fine vita "questo paese deve dare un segno di civiltà. Dopo di ché questa legge o la facciamo per scelta o la dovremo fare per necessità.

