Inter U23 si lavora per Abiuso dal Modena | obiettivo importante la situazione

Inter U23, le ultime sulle mosse di calciomercato dei nerazzurri per la seconda squadra con l’obiettivo Abiuso dal Modena. L’ Inter continua a lavorare sul mercato per rafforzare la sua formazione Under23, che il prossimo anno parteciperĂ al campionato di Serie C. Dopo aver definito l’arrivo di Riccardo Malgrati, portiere classe 1994 svincolato dopo la scomparsa dal calcio professionistico della SPAL, i nerazzurri si sono attivati per rinforzare il reparto offensivo, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per la nuova stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club meneghino è vicinissimo ad acquisire Fabio Abiuso, attaccante classe 2003 in forza al Modena. 🔗 Leggi su Internews24.com

