Giro di mazzette al cimitero di Bagheria dopo la condanna arriva l' assoluzione per un impresario funebre

Per evitare che le salme dei propri cari finissero nel deposito del cimitero di Bagheria sarebbe bastato pagare, anche soltanto poche centinaia di euro. E - secondo la Procura di Termini Imerese - tra coloro che avrebbero versato la tangente ci sarebbe stato anche Alessandro Paternostro, noto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: cimitero - bagheria - giro - mazzette

Giro di mazzette al cimitero di Bagheria, dopo la condanna arriva l'assoluzione per un impresario funebre.

Ardea, mazzette per il cimitero: reato in prescrizione, assolto l'ex ... - Si è chiuso senza colpevoli il processo “Necropolis”, l’inchiesta che aveva scoperchiato un presunto giro di mazzette per la gestione del cimitero comunale di Ardea: i reati infatti sono ... Riporta ilmessaggero.it

Mazzette in cambio della sepoltura: il business illegale al cimitero ... - Gli inquirenti hanno svelato un sistema per la compravendita illegale dei loculi con un presunto giro di mazzette. Come scrive ilgiornale.it