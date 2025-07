J-POP Manga annuncia Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto a Milan Games Week & Cartoomics 2025

J-POP Manga, in collaborazione con Milan Games Week & Cartoomics, annuncia due ospiti internazionali d’eccezione! In occasione dell’atteso evento dedicato al fumetto e al mondo dell’intrattenimento, dal 28 al 30 novembre 2025 saranno per la prima volta in Italia Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto, gli autori di PokĂ©mon – La Grande Avventura, il celebre adattamento manga dei videogiochi della serie! A partire dalle varie generazioni di giochi Nintendo, passando per card collezionabili, serie anime, film, libri, gadget, fino alle app PokĂ©mon Go e PokĂ©mon Pocket, i “mostriciattoli tascabili” hanno conquistato il mondo, e PokĂ©mon è diventato il media franchise di maggior successo di tutti i tempi! Gli allenatori e gli oltre mille PokĂ©mon protagonisti delle diverse saghe videoludiche sono approdati anche su carta grazie alla scrittura di Hidenori Kusaka, al lavoro sull’adattamento manga del franchise PokĂ©mon dal 1997, e ai disegni di Satoshi Yamamoto, il talento dietro l’inconfondibile stile visivo della serie dal 2001. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - J-POP Manga annuncia Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto a Milan Games Week & Cartoomics 2025

In questa notizia si parla di: manga - annuncia - hidenori - kusaka

L’Oscurità si espande: Blizzard annuncia la storica collaborazione tra Diablo e il leggendario manga BERSERK! - Fan di BERSERK e cacciatori di demoni di Sanctuarium, preparatevi! Blizzard Entertainment sta per fondere due universi dark fantasy in un evento senza precedenti: la prima collaborazione della serie Diablo con il leggendario manga di Kentaro Miura, BERSERK.

La casa editrice di Kaiju No. 8 e Dandadan annuncia che tre dei suoi manga saranno adattati in anime - Shonen Jump Plus annuncia che, per il proprio decimo anniversario, tre dei suoi manga saranno adattati in anime da grandi e famosi studi di animazione.

La profezia che spaventa il Giappone: il manga di Ryo Tatsuki annuncia un nuovo disastro imminente - La nuova profezia di Ryo Tatsuki, l’autrice del manga “Watashi ga Mita Mirai”, arriva dopo quella che anticipò il disastro del marzo 2011 in Giappone: nella nuova “versione completa”, la mangaka parla di un altro evento catastrofico, previsto per il 5 luglio 2025.

J-POP Manga annuncia Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto a Milan Games Week & Cartoomics 2025; Milan GamesWeek & Cartoomics 2025: per la prima volta in Italia i mangaka di Pokémon con J-Pop Manga!; Pokémon Nero e Bianco di H.Kusaka e S.Yamamoto: Recensione manga.