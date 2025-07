robot chicken cambia il formato di uscita dopo 20 anni spiegato dai creatori

Con oltre due decenni di trasmissione alle spalle, Robot Chicken si reinventa adottando un nuovo formato di distribuzione, come spiegato dai creatori Seth Green e Matt Senreich. La serie, vincitrice di premi Emmy e trasmessa da Adult Swim, rappresenta una commedia in stop-motion nota per l’utilizzo di action figures e tecniche di claymation per realizzare sketch brevi, che spesso parodiano film e programmi televisivi popolari. Questo approccio ha permesso al programma di mantenere vivo il suo stile unico nel corso degli anni. la trasformazione del format di robot chicken. da stagioni a speciali: la nuova strategia dei creatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

