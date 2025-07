iPhone 17 avrà dei colori davvero fuori dal comune

Sappiamo già che il nuovo iPhone 17 sarà particolarmente importante per la storia di Apple. Sarà il primo ad avere il modem Wi-Fi costruito in casa, un look decisamente diverso dal solito e la batteria in silicio per massimizzare i consumi; ma, tra le tante indiscrezioni, fanno scalpore i nuovi colori scelti dalla Mela per gli smartphone in arrivo verso la fine di settembre. Secondo un report di MacWorld, che riporta un documento interno di Apple, queste saranno le nuove colorazioni degli iPhone: ci sono anche i codici Pantone utilizzati come strumento di riferimento in corso di progettazione. https:twitter. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

