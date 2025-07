Bologna, 17 luglio 2025 - A distanza di poco più di venti giorni, mette a segno due rapine, consumate con violenza, per strappare due collane d'oro, dall'alto valore economico. Il presunto autore è stato fermato dalla squadra Mobile, che ha rintracciato, dopo un ampio lavoro di immagini e indagini, un giovane già noto alle forze dell'ordine: si tratta di un egiziano, classe 2000 senza fissa dimora e disoccupato, con diversi precedenti alle spalle e un arresto che risale allo scorso febbraio per rapina. Ora il presunto ladro è in carcere in attesa della convalida. Il primo episodio. La prima rapina avviene il 18 giugno scorso, a una fermata dell'autobus di via Bolognese, intorno alle 8. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapine a raffica, preso il predone delle collane d’oro