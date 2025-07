Coca-Cola Trump | Ha accettato di usare zucchero di canna

ll presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Coca-Cola ha accettato di utilizzare zucchero di canna nella sua bevanda analcolica di punta negli Stati Uniti, su suo suggerimento. “Ho parlato con Coca-Cola riguardo all’uso di zucchero di canna vero nella Coca-Cola negli Stati Uniti, e hanno accettato di farlo”, ha scritto Trump sui suoi social. “Vorrei ringraziare – ha prosguito – tutte le autorità di Coca-Cola.Sarà una mossa molto positiva da parte loro, vedrete. È semplicemente meglio!”. Il passaggio dallo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio nella Coca-Cola venduta negli Stati Uniti allineerebbe Coca-Cola alla sua pratica in altri Paesi, tra cui il Messico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coca-Cola, Trump: “Ha accettato di usare zucchero di canna”

In questa notizia si parla di: coca - cola - accettato - zucchero

Il Vin Mariani, il vino amato da Papa Leone XIII che ispirò la Coca Cola - Assurdo a pensarci, ma verso la fine del 1800 una delle bevande più popolari d’Europa era un mix di vino rosso e, reggetevi forte, foglie di coca! Si chiamava Vin Mariani ed era la bibita preferita dall’upper class europea.

Cioccolato, coca cola e chewing gum: i cibi sconosciuti arrivati in Italia con la Liberazione - Tra il 1943 e il 1945 il nostro Paese entra in contatto con idiomi e alimenti fino ad allora non conosciuti

NASCAR, Charlotte e la Coca-Cola 600 attendono la Cup Series - Fine settimana importantissimo per il motorsport negli USA e di conseguenza anche per la NASCAR Cup Series che si appresta per disputare la tradizionale Coca-Cola 600 presso il Charlotte Motor Speedway.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Coca-Cola ha accettato di utilizzare zucchero di canna nella sua bevanda analcolica di punta negli Stati Uniti, su suo suggerimento. "Ho parlato con Coca-Cola riguardo all'uso di zucchero di canna Vai su X

Donald Trump si attribuisce una modifica nella ricetta della Coca Cola che d'ora in poi - almeno negli Stati Uniti - sarà prodotta utilizzando solo vero... Vai su Facebook

Coca-Cola, addio sciroppo di mais: arriva lo zucchero di canna. Cambia la misteriosa ricetta della bevanda gas; ADM crolla dopo che Trump ha detto che Coca-Cola ha accettato di usare vero zucchero di canna negli Stati Uniti; Coca-Cola, Trump: Ha accettato di usare zucchero di canna.

Coca-Cola, addio sciroppo di mais: arriva lo zucchero di canna. Cambia la misteriosa ricetta della bevanda gasata - Cola: lo storico marchio ha accettato di modificare la sua produzione negli Stati Uniti per passare allo zucchero di canna, abbandonando ... Da msn.com

Donald Trump sostiene di aver fatto modificare la ricetta della Coca-Cola - Cola ha accettato di utilizzare il vero zucchero di canna al posto dello sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio nelle sue bibite nazi ... Scrive msn.com