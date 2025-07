Ospedale di Borgo Trento Fp Cgil | Insetto nel piatto in mensa Aoui | Siamo parte lesa

«La mensa aziendale provvisoria (che sta ormai diventando definitiva) dell’Aoui di Borgo Trento continua a riservare sorprese sgradevoli e inaccettabili ai lavoratori e alle lavoratrici. Dopo la scoperta delle trappole per topi in alcuni angoli dei locali, avvenuta lo scorso aprile, prontamente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

