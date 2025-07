Progetto ‘Stadio-clinica’ Ternana Stefania Proietti | Determinazione dei posti letto nel nuovo piano sociosanitario

“Apertura a Terni di una clinica ospedaliera privata convenzionata collegata al progetto del nuovo stadio, a valere sulla delibera di Giunta Regionale dell’Umbria n.13992023”. Il Consigliere regionale Fabrizio Ricci ha presentato un’interrogazione nel corso del Question Time di oggi, venerdì 17. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: progetto - stadio - clinica - ternana

Stadio Flaminio, Gualtieri positivo verso il progetto Lazio: “Iter avviato, non ci opporremo a chi porta valore” | Serie A - 2025-05-14 08:53:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.

San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi - di Redazione San Siro Inter, è gara tra 4 studi per il progetto del nuovo stadio col Milan: il prezzo e i tempi di realizzazione dell’impianto.

Stadio Flaminio, Gualtieri positivo verso il progetto Lazio: "Iter avviato, non ci opporremo a chi porta valore" - Lo Stadio Flaminio è ormai diventato una priorità nei progetti di Lotito per la Lazio. La riqualificazione dell`impianto e dell`intera area urbana.

«Questa trasmissione di M** tornerà a parlare di me domenica 6 luglio». Il patron di Unicusano furioso. Il VIDEO #Terni #report #stadio #clinica #Ternana #calcio #Unicusano RReport Vai su Facebook

#Terni, nuovo piano #triennale #lavori #pubblici vale 92 milioni: il 47% è per il #nuovo #stadio con priorità media https://umbriaon.it/terni-nuovo-piano-triennale-lavori-pubblici-vale-92-milioni-il-47-e-per-il-nuovo-stadio-con-priorita-media/… #Ternana #project Vai su X

Progetto ‘Stadio-clinica’ Ternana, Stefania Proietti: “Determinazione dei posti letto nel nuovo piano sociosanitario”; Week end operativo per il salvataggio della Ternana, focus su due diligence e progetto Stadio-Clinica. Mentre si avvicinano le scadenze federali; “Entro un mese inviamo tutta la documentazione su stadio e clinica”.

Stadio-clinica, il progetto va avanti. Comune e Ternana a braccetto - clinica non graverebbe sul bilancio comunale, mentre destinare a tale scopo gli importi dei canoni idrici azzererebbe per almeno vent’anni le risorse annue ... Come scrive lanazione.it

Il presidente della Ternana D'Alessandro scarica il progetto stadio ... - Il presidente della Ternana calcio, Stefano D'Alessandro, adesso avanza pure questa possibilità. Scrive ilmessaggero.it