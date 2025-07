In un batter d’ali, come quello di una Farfalla, animale non casuale, Laura Paris si è ritrovata da ultima ‘arrivata’, a capitana della squadra italiana di ritmica, una formazione nuova e stravolta. A pesare, prima il ritiro della capitana Alessia Maurelli e poi l’addio, dopo il licenziamento di Emanuela Maccarani (per le note vicende giudiziarie), di Daniela Mogurean e Martina Centofanti. "È un grande cambiamento. Ho avuto l’occasione, negli anni, di imparare dalle mie compagne più grandi come Alessia Maurelli e Martina Centofanti, esempi dal primo all’ultimo giorno. Quella squadra mi ha insegnato la tenacia, l’impegno, la determinazione, il sacrificio e il lavoro di gruppo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Laura Paris sarà la guida della nuova èra della ginnastica ritmica italiana