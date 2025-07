Skoda sviluppa la Enyaq RS Race elettrica

La casa di Mlada Boleslav prosegue nell’evoluzione della sua vettura che di recente è stata testata da Emil Lindholm. Å koda continua a guardare al motorsport con una visione proiettata al futuro, e lo dimostra con il nuovo prototipo Enyaq RS Race, evoluzione del concept sviluppato lo scorso anno nei laboratori di Å koda Motorsport. Sulla base . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Skoda Enyaq RS Race: concept elettrica pronta per i rally - MSN - Rispetto al modello da cui deriva, la Skoda Enyaq RS Race è più larga di 7 centimetri, più bassa ma soprattutto più leggera: il peso è infatti inferiore di 316 chilogrammi e si attesta sui 1. Come scrive msn.com

Skoda Enyaq RS Race: l’evoluzione del concept elettrico per il ... - Partendo dalla Enyaq Coupé RS di serie, la divisione Skoda Motorsport ha dato vita alla RS Race con una serie di importante modifiche, a partire dal consistente alleggerimento della vettura, con ... Si legge su motorionline.com