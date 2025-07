UFFICIALE – Noa Lang è un nuovo giocatore del Napoli

Il tweet di ADL ufficializza l’ingaggio dell’esterno olandese. Con il tweet sulla piattaforma social X “Benvenuto Noa” da parte di Aurelio De Laurentiis è ufficiale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - UFFICIALE – Noa Lang è un nuovo giocatore del Napoli

In questa notizia si parla di: ufficiale - lang - giocatore - napoli

Noa Lang-Napoli: è questione di ore per l’annuncio ufficiale - Tempo di lettura: < 1 minuto Noa Lang sarà un nuovo giocatore del Napoli. La trattativa è ormai in dirittura d’arrivo e si attende solo l’annuncio ufficiale per formalizzare l’arrivo dell’esterno olandese, reduce da un’ottima stagione al PSV.

Noa Lang al Napoli, affare fatto: manca solo l’annuncio ufficiale - Noa Lang al Napoli, affare fatto: manca solo l’annuncio ufficiale Come riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, è tutto definito per il trasferimento … L'articolo Noa Lang al Napoli, affare fatto: manca solo l’annuncio ufficiale proviene da ForzAzzurri.

Calciomercato Napoli, ufficiale Lang: chi sono i giocatori arrivati dal Psv - Noa Lang è il terzo acquisto di questo mercato estivo per il club di Aurelio De Laurentiis. L'attaccante olandese, che proviene dal Psv, arriva per una cifra che si aggira attorno ai.

Svelato il numero di maglia che indosserà Noa Lang al Napoli: l'olandese giocherà con la maglia numero 70 70 A rivelarlo è Matteo Moretto. L'ultimo giocatore ad aver avuto questo numero di maglia era stato Gianluca Gaetano #NoaLang #SSCNapo Vai su X

Noa Lang è un nuovo giocatore del Napoli: "Here we go" areanapoli.it/share/599027/ Vai su Facebook

Ufficiale: Noa Lang è un nuovo giocatore del Napoli; UFFICIALE: Noa Lang è un nuovo giocatore del Napoli; Noa Lang è un nuovo giocatore del Napoli: il comunicato.

Calciomercato Napoli, ufficiale Lang: chi sono i giocatori arrivati dal Psv - Noa Lang è il terzo acquisto di questo mercato estivo per il club di Aurelio De Laurentiis. Secondo ilmattino.it

Calciomercato Napoli, ufficiale l'acquisto di Noa Lang dal Psv: l'annuncio del club - Mancava solo l'ufficialità, ma ora è arrivata: Noa Lang è un nuovo giocatore del Napoli. Da ilmattino.it